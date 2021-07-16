傳美擬制裁7名中聯辦官員　涉打壓香港民主

英國傳媒周四（15日）引述兩名知情人士指，美國政府計劃周五（16日）宣布制裁7名香港中聯辦官員，指控他們打壓香港民主。美國國務院亦會發出營商建議，提醒香港實施《港區國安法》對國際企業的影響。

知情人士無透露受制裁官員名單，僅指措施涉及經濟制裁。美國國務院則會向在香港營運的國際企業更新提示，指出美國政府關注《港區國安法》生效後對國際企業帶來的影響，形容香港情況正在惡化。美國財政部拒絕回應制裁消息。

美國總統拜登周四在白宮接見於卸任前最後一次訪美的德國總理默克爾，會面結束後兩人舉行聯合記者會。提到有關中國的議題時，拜登聲稱香港情況正在惡化，其政府將會向美國公司發出勸喻（advisory），提醒他們在港營商的風險。

拜登談到該勸喻時表示：「香港的情況正在惡化，中國政府沒有遵守它會如何對待香港的承諾。它會偏向是有關香港將發生何事的勸喻，就是如此簡單，說複雜的話也僅是如此。」外界相信，拜登政府會在周五（16日）發出該勸喻。

上述措施仍有可能改變，白宮同時檢視以行政命令方式推出有關香港移民的措施，但未肯定會否落實執行。