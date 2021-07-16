美眾院外委會通過抗華法案　促予港人特殊移民身份

美國眾議院外交事務委員會周四（15日）以26票贊成、20票反對，通過《確保美國全球領導力及參與法》（EAGLE Act），當中提出繼續關注新疆人權問題，加強與台灣聯繫，並為港人提供特殊移民身份。

該法案由外交事務委員會主席、民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）在5月25日提出，長達400多頁，旨在加強美國在政治、外交、軍事及科技等多個領域的實力，應對中國挑戰。法案包括多項強硬規定，針對中國涉在新疆侵犯維吾爾族人權，進一步禁止強迫勞動的產品進口美國，並呼籲在外交上杯葛明年的北京冬奧，打擊與中國軍方有關的在美研究人員。

法案牽涉多個之前提出的友台法案，包括《台灣外交檢討法案》、《台灣和平及穩定法案》、《台灣國際團結法案》及《台灣獎學金法》，也提到部分議員近年推動駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣駐美代表處」，與台方協商。法案又認定台灣為美國印太戰略重要一環，支持台灣有意義參與國際社會、美台擴大經貿關係，同時強調確保台灣有能力抵抗大陸威嚇的重要性。

外交事務委員會的民主黨人支持該法案，但共和黨人反對。兩黨議員對部分條文有意見分歧，包括資助氣候變化計劃、缺乏嚴格出口管制等，料在全院表決前再提出修訂建議。報道指出，民主黨人不願在氣候變化範疇讓步；共和黨人則認為法案要求太多研究，恐錯失機會採取有意義的行動，收緊對華輸出技術。