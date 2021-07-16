多本抗爭書籍被投訴涉違國安法　書展參展商暫未將書收起

香港書展前日(14日)開鑼，雖然與2019年反對修訂《逃犯條例》的書籍大幅減少，但仍有參展商售賣相關書籍。香港政研會昨日(15日)向警方國安處舉報「有種文化」及「山道文化」共8本書涉嫌違反《港區國安法》。東網正向警方及貿發局查詢。

香港政研會於Facebook表示，將向國安處舉報8本涉嫌違法書籍，包括《有病童話 善忘的人有福了》、《我們的價值》、《每一把傘》、《逆權教師》、《香港/十年抗爭記錄明信片2005-2015》、《假如讓我畫下去》、《石牆生花 坐監記及其他》、《記者上返行人路》。該會主席鄧德成表示，上述書籍浪漫化及美化暴力，只有單方面論述，有煽動違法行為之嫌。他昨日到訪書展「搜證」後，在網上呼籲市民舉報涉嫌違法書籍，事後應有「粉絲」也舉報了《元朗黑夜》及《如水赴壑——香港歷史與意識之流》。

有種文化及山道文化負責人回應傳媒查詢指，昨日收到貿發局通知，分別有2本及3本書被投訴，稱可能觸犯《港區國安法》，提醒他們須對書本是否合法負責，相關書籍尚未下架。