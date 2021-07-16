運輸署7停車場泊位月票　優先售予本月月票持有人

由於政府公眾停車場收費較低，因此有個別停車場在每月的23日都有市民於凌晨起排隊輪候購買月票。因應新冠肺炎關係，運輸署今(16日)表示，將為轄下7個政府公眾停車場發售的8月份泊車月票安排，繼續實施特別措施，讓現時持有7月份月票的人士，可優先購買8月份相同車輛類別的月票。另外，運輸署準備在疫情紓緩後以先到先得或抽籤形式銷售泊車月票。

運輸署發言人指，為減低新冠肺炎在社區擴散的風險，現時持有私家車/客貨車、電單車或的士月票的人士，可優先購買8月份相同車輛類別的月票。合資格人士必須於本月22日晚上9時前，在有關停車場的繳費處完成購買8月份月票的手續。如有關人士未有在上述指定時間前購買月票，將被視作自動放棄。

餘下未售的私家車/客貨車8月份月票，將於本月23日早上7時30分在各停車場繳費處以先到先得形式發售，而餘下未售的電單車及的士8月份月票則於本月24日早上7時30分發售。

該7個停車場分別為天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。