6美容院使用冒牌瘦身儀器　海關拘7店東及美容師

海關於7月14日採取特別行動打擊美容院使用冒牌儀器提供瘦身療程，檢獲6部冒牌瘦身儀器，市值約21萬港元。

海關早前接獲舉報指，有美容院使用懷疑冒牌儀器，向顧客提供瘦身療程。海關經深入調查及向商標持有人協助下，於7月14日採取執法行動，突擊搜查6間分別位於尖沙咀、油麻地、長沙灣以及馬鞍山的美容院，檢獲該批冒牌儀器及一批宣傳物品。行動中，海關拘捕7名女子(30至50歲)，包括5名店東及2名美容師。案件仍在調查中，全部被捕人士已獲准保釋候查。其中兩間美容院屬同一公司，其餘4間美容院沒有關連。

海關版權商標一般調查組指揮官曾建邦指出，真機機背頂部刻上商標、機背插卡及USB位置有提示圖案。而假機機背頂部沒有刻上商標，機背插卡及USB位置沒有提示圖案。曾續指，檢獲其中一部假機與真機完全不一樣，只是在機身刻有商標圖案。

在價錢方面，真機每部約120萬港元，假機每部由1.8萬至5.5萬港元不等。涉案美容院提供療程每次約30分鐘，每次收費由400至700港元不等。據商標持有人提供資料，使用真機的美容院，每次療程收費約1000至1500港元。

據悉，涉事瘦身機於歐洲製造，在2018年推出市場。瘦身機原理是加強肌肉收縮頻率進行瘦身，假機輸出頻率會比較弱。

海關亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。