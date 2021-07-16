保安局修改窺淫罪3項擬議罪行　剔除「事主沒有給予同意」元素

立法會今（16日）就《2021 年刑事罪行(修訂)條例草案》（條例）委員會討論窺淫罪立法條文內容，有委員曾提及到若被偷拍事主未能出庭以證明是否同意被拍攝，會否影響最終檢控。保安局建議修改條例草案內容，將條例第159AAB條（窺淫）、第159AAC條（未經同意下拍攝私密部位）及第159AAD條這3項擬議罪行中剔除「事主沒有給予同意」的罪行元素。局方續指，若控方可證明被告「不理會事主是否同意被觀察或拍攝」或「不理會事主是否同意該項發布」，並確立其他犯罪元素，即使事主未有出庭作供，亦足以構成有關罪行。

保安局副秘書長翁佩雯表示，《條例草案》就「未經同意」這個罪行的構成元素而言，控方須證明事主本身沒有就有關行為給予同意，以及作出有關行為的人，未有理會事主是否同意有關行為。

但有議員擔心，若偷拍影像未能拍到事主樣貌、或事主不願意出庭作供，導致事主未能舉證，會否因未能達成「事主本身沒有就有關行為給予同意」而影響檢控。翁承認，法庭可能因此未必接受控方檢控，引致被告脫罪，因此提出修正條例草案。