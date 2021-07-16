保母認「撻生魚」虐女嬰囚6周　官指令人髮指刑罰須具阻嚇性

上月網上流傳一段片段，顯示一名保母在餵一個嬰孩吃奶時，突然將嬰孩擲落地上膠墊。警方發現片段後追查，把涉案保母拘捕歸案，並控以對所看管兒童或少年人襲擊罪。該保母2星期前於觀塘裁判法院承認控罪，裁判官將案押後至今天（16日）判刑，保母被判監禁6星期。裁判官屈麗雯表示，被告不應在弱小的嬰孩身上發洩情緒，何況涉事女嬰僅8個月大，完全沒有反抗能力也不懂投訴，形容事件令人髮指，判刑必須具阻嚇性。

本案56歲被告鍾照萍，在馬來西亞出生及長大。辯方今進一步求情指，報告顯示事發前一晚，被告因好友去世而情緒低落，只睡了2小時，當日原本想請假，但為免影響僱主才硬着頭皮上班。期間嬰孩不肯吃奶，被告於是情緒失控犯案。辯方求情時指被告事後受網絡公審，已得到相應懲罰。她現已深感後悔，向事主致歉並承諾不會再從事照顧嬰兒的工作。此外，辯方引述報告指被告雖有精神問題，但暴力傾向低，重犯機會微。律師請求裁判官考慮到女嬰沒有表面傷痕，案發時段不長，本案與其他同類案件相比不算最嚴重，冀法庭判處較短監禁刑期，或以緩刑方式處理。

案情指，女嬰Ｘ的父親在6月6日聘用被告照顧Ｘ。6月18日，Ｘ父透過閉路電視，看到被告把女兒扔在地上膠墊，隨即返家並解僱被告。他帶Ｘ到醫院檢查，雖然證實沒有受傷，但他仍憤怒難平，故將閉路電視片段上載至互聯網。警方從網上看到有關片段，經調查後拘捕被告。被告警誡下表示，她在馬國最好的朋友日前離世，因為疫情而無法回馬國出席喪禮，為此心情不佳而犯案。