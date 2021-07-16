3幢歷史建築列為法定古蹟　逾百年歷史沙頭角協天宮上榜

政府今日(16日)刊憲，公布古物事務監督根據《古物及古蹟條例》，將西營盤般咸道官立小學、舊大埔警署及沙頭角協天宮，列為法定古蹟。

上述3項法定古蹟當中，歷史最悠久為沙頭角協天宮。協天宮是上世紀沙頭角社區的宗教、公共事務及教育場所；此宮於1894年至1895年間重建，以取代原先的關帝廟。此宮精巧的神龕及簷板、前進及後進的三葉形拱門，以及正立面的精緻青磚外牆、花崗石門框和鰲魚灰塑枕樑，目前均保持完好。協天宮對19世紀末沙頭角地區的經濟發展有重要的歷史價值，至20世紀初，它曾用作福德私塾校舍，為山咀的兒童提供教育。它自1959年起再用作學校，以部分地方作當時新成立的山咀公立學校辦事處及課室。2015年時學校回復戰前原名，即福德學社小學。目前廟宇已不再用作教學。

其次是於1899年落成的舊大埔警署，為新界首間警署及警察總部，亦是新界現存歷史最悠久的警署。舊大埔警署位於運頭角里山頂，日治期間被附近居民搶掠一空。佔領結束後，警署恢復運作至1987年。其後，該處被用作香港警務處新界北總區防止罪案組辦事處及水警北分區臨時辦事處。現時已透過活化歷史建築伙伴計劃活化為綠匯學苑，推動保育及永續生活。舊大埔警署由主樓、職員宿舍和飯堂大樓組成。原有的建築構件例如荷蘭式山牆、裝飾性窗拱和窗台、鑄鐵排水渠和雨水斗，以及壁爐等，均大致保存原貌。過去120年，雖然內部曾因運作需要而多次翻新及改建，但大部分原有建築構件仍然可見。

至於般咸道官立小學校舍則建於1940年至1941年，為羅富國師範學院的舊校舍。該學院於1939年成立，是香港首間全日制師範學院。校舍主樓由地面至天台樓高3層，以混凝土建造，另築有地庫。建築物呈E字形布局，中間部分狹長，兩端各有附翼。而位於主樓的防空洞亦見證日本入侵的歷史，在本港現存的歷史建築中頗為罕見。大樓內的意大利批盪、木地板及旋轉樓梯等，均為具歷史價值的建築構件，且狀況良好。