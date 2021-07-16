港大研究指復必泰一針勝科興兩針　平均抗體水平高約9倍

香港大學公共衞生學院最新的抗體研究發現，本港正使用的兩款新冠疫苗復必泰及科興，對預防感染新冠病毒的程度不一，其中完成接種兩劑復必泰疫苗的人士，平均抗體水平比接種兩劑科興的人士高約9倍，即使只接種一劑復必泰疫苗，平均抗體水平亦高過接種兩劑科興疫苗逾八成。

團隊共招募1442名已打針的醫護，跟進他們抗體情況。初步完成其中93人的分析，當中63人打復必泰，年齡介乎26歲至60歲；30人打科興，年齡介乎31歲至65歲。

研究透過兩種方法檢驗抗體水平，包括：酵素連結免疫吸附分析法(ELISA)，即測試抗體黏附病毒棘狀蛋白上的受體結合區域能力；以及替代病毒中和抗體測試(sVNT)，即檢視抗體阻止病毒感染細胞的能力。

結果發現，接種第一劑復必泰疫苗的抗體水平明顯上升，接種第二劑後再進一步上升；而接種一劑科興的抗體水平則較低，完成兩針後的抗體水平亦明顯低於接種復必泰。

此外，團隊再深入研究他們的溶斑減少中和抗體測試(PRNT)，各邀請其中12人參與，以檢視他們的血清稀釋多少倍，仍有效阻止培養皿中細胞受活的新冠病毒感染，該稀釋倍數反映接種者血清的抗體水平，數值愈高則代表抗體水平愈高。

研究發現，接種兩針復必泰一個月後平均抗體水平達269，較接種兩針科興的27高約9倍，而且接種一針復必泰已有49，接種一針科興的平均抗體水平只有7。團隊指，研究顯示兩款疫苗的效用程度不一，但研究未有分析T細胞和ADCC的免疫反應，認為未來研究可以檢視提升抗體水平和接種滅活疫苗人士的臨床保護，包括考慮接種加強劑。