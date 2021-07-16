持刀恐嚇反港獨街站義工　3男生認罪候懲

3名中四學生上去年疑因政見問題，與一名宣傳「國安法」街站女義工起爭執，期間涉嫌攜帶菜刀圖威嚇該名女義工。3中學生事後被捕，今（16日）於區院承認串謀犯刑事恐嚇及在公眾地方管有攻擊性武器罪，還押至8月5日量刑，期間待索閱3人的勞教中心及教導所報告。

3名被告依次是郭姓男生（16歲）、魯姓男生（17歲）及呂姓男生（16歲），同被控一項串謀有意圖而傷人，及一項屬交替性質的串謀犯刑事恐嚇罪，他們今承認交替控罪，指他們於2020年5月23日，威脅事主何麗英會使她人身遭受傷害，意圖使她受驚；3人另各承認於同日在牛頭角下邨貴顯樓外行人天橋管有一把刀。辯方求情指3名被告乃一時衝動及年少無知下犯事，事後已十分後悔，學校師長及親友等均有替3人撰寫求情信，學校並願意讓他們完成學業。3人至今被還押14個月，已有深切反省，可幸被告當時並沒有亮刀且事件並沒有人受傷，希望法庭輕判。

案情指當日下午2時許，事主等人乃九龍社團聯會義工，並在該行人天橋派發傳單等，呼籲他人支持國安法及反對港獨。期間，包括魯及呂在內的3名少年上前指摘，大叫「最暴力係你哋」、「返大陸啦」後離去。魯、呂2人其後匯合郭後，再次返回天橋，並與事主爭論，郭雙手放在腰間，狀似想掏出物件，並逼近事主，事主於是按警報器。

3被告隨即逃去，惟郭及魯當場被捕，警方在兩人腰間分別搜出一把刀，呂事後亦被捕，而魯警誡下稱「我淨係諗住袋把刀兇下人」。3人其後在父母在場下，接受警誡會面。郭表示與魯是同學，與呂則是踢足球認識，並指是魯提議嚇下事主，但魯及呂則指是郭提議行事。