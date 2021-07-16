精神病發一刀殺妻　男子認誤殺判無限期住院令

患精神分裂症的無業男子懷疑妻子出軌，乘妻子在南山邨家中單位煮飯期間，一刀插入妻子的背部，婦人最終死亡。男子今天（16日）在高等法院承認一項誤殺罪，被判無限期醫院令。法官接納被告當時因自行減藥導致精神分裂復發，相信他當時神智失常，接納他承認誤殺罪。

案發時57歲的被告羅允德，原本被控一項謀殺罪，指他在2018年11月28日在香港謀殺當時40歲的妻子黃玲。被告今天否認謀殺，承認誤殺罪，獲法庭接納。

案情指，被告與亡妻於2001年結婚，育有2名兒子，在案發時分別16和10歲。被告自13歲開始已經有酗酒問題，在2003年確診患有精神分裂症，曾經入住葵涌醫院並一直有覆診。直到2016年，被告認為服食精神科藥物導致他性功能受損，故他開始自己減藥，但直至案發前一個月被告仍有覆診。案發當日早上約11時，被告因認為妻子不忠，而與妻發生爭執。他在憤怒下於廚房用刀插向她的背部，之後把妻子拖出客廳。被告之後將兇器丢在同層走廊的垃圾桶，再折返家中報警。被告在電話中聲稱妻子自殺，警方及消防到場後他改稱自己殺死妻子。

控辯雙方的精神科醫生均同意被告因自行減藥，導致精神分裂症復發。醫生又診斷被告有妄想問題，例如妄想妻子出軌、妄想有人害他，又會自言自語。醫生診斷被告在案發時聽到聲音，指令他殺人。辯方求情指，被告疼惜2名兒子，鄰居都讚他性格好，希望法庭輕判。法官接納精神科醫生報告，為平衡被告病情及保障公眾利益，決定判被告無限期醫院令，被告需進入小欖精神病治療中心，獲醫生確認痊愈才可以出院。