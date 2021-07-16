文子星上訴爭議港印逃犯協定　遭上訴庭駁回

印度當局指在港落網的印度裔重犯文子星（Ramanjit Singh），涉嫌策劃恐怖活動，干犯協助或教唆逃離合法拘留、協助越獄、串謀發射火器、多次指使從香港匯款到印度協助劫獄及逃獄者，以及劫獄事件發生後的連串妨礙司法公正作為等罪行，要求把他引渡回印度受審。東區法院裁判官於2019年裁定其中18項控罪表證成立，下令拘押文子星以待交付，但裁定有關越獄與協助教唆囚犯逃離合法羈押等指控不屬可移交罪行。印度政府透過律政司提出上訴後，去年獲高等法院原訟庭裁定上訴得直。惟文子星一方再度提出上訴，高院上訴庭上月開庭審理後，今天（16日）頒下書面判詞，駁回文子星的上訴，並維持原訟庭的裁決，即越獄罪屬港印逃犯協定所涵蓋範圍。上訴庭在處理了有關的法律議題後，下令將案件交還裁判法院進行交付程序，以決定文子星有否干犯越獄罪的表面證據而需引渡。

上訴庭法薛偉成於判詞指，原訟庭法官黃崇厚的裁決並無犯錯，涉及爭議的《港印逃犯協定》附表中的第2條第1（34）節屬包底條文（Catch-all clause），越獄罪亦應包括在該節之內。上訴庭指出，該項控罪可判監1年或以上，而且該項控罪在香港及印度的法例中均有相應罪行，故符合包底條文適用的範圍。

上訴庭又指，香港與印度的逃犯引渡安排，是要提供一個有效的程序，予干犯嚴重罪行的逃犯作引渡。雖然越獄罪並非在港印逃犯協定的附表當中，但只要符合當中的兩個規定，據包底條文便應包括在內。