抵港者已打針有抗體可減疫監 檢疫酒店憂掀退款潮增營運成本

當局擬容許已接種疫苗且驗出抗體的入境者可縮短檢疫期。

港府擬放寬極高風險地區人士的入境限制，完成接種新冠疫苗及持非確診證明將可回港；另計劃打齊兩針及抗體測試驗出有抗體的中風險地區抵港人士，可縮短檢疫期至7天。第四輪指定檢疫酒店名單將在下月31日屆滿，有指政府日前與酒店業界商討第五輪安排，初步房間數量只有8800間，較第四輪逾萬間房減少。不少酒店業界擔憂縮短檢疫期會影響酒店的承載量，增加酒店的營運成本，加上當局一度要求酒店員工需接種新冠疫苗，使業界卻步。

當局擬容許已接種疫苗且驗出抗體的入境者可縮短檢疫期，但有酒店業界人士指，回港人士現時在入境前仍須出示已預訂14日檢疫酒店的訂單才可上機，若他們到港後驗出有抗體，可縮短檢疫日數，再由酒店安排退款，他認為相關做法會令酒店的營運成本大增，而且退款後又難保有新住客入住，影響酒店的參與意欲。

此外，業界亦透露，港府新增多項參與檢疫酒店的條件，包括所有檢疫酒店的員工必須已接種新冠疫苗。議員姚思榮指，在實際操作上難做到相關要求，故政府轉採以鼓勵的方式，並非強制要求接種。

此外，姚思榮又指，雖然當局現時禁極高風險地區人士來港，但其他地區回港人士亦有保持一定數量，故檢疫酒店的整體需求量未有下跌。