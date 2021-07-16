無人機擬按重量分類規管　航拍會關注保費水平

當局提出按無人機的重量及風險進行規管，民航處助理處長黃嘉華今早(16日)於電台節目表示，無人機用途愈來愈廣泛，知悉市面上有超過8萬部無人機，預期數量會繼續增長，因此要訂立具前瞻性的規管框架。

黃嘉華表示，日後只限無人機在日間飛行，如要在夜間飛行就要向當局申請，其中重量為250克或以下的無人機，會被歸類為甲一類，當局並無要求駕駛者註冊或有培訓要求，但飛行高度不得超出30米。

黃續指，至於重量介乎250克至7公斤，約佔75%，會被歸類為甲二類，由於風險較高而要註冊及要求買保險，飛行高度不得超出90米。黃又稱，如果甲一及甲二類無人機超出有關飛行高度上限，就會納入乙類操作範圍。至於納入乙類的無人機，由於涉及較高風險，駕駛員日後要自費接受民航處指定機構的培訓及通過考核。

香港無人機航拍會創會人周亦樂則指，贊成相關條例規管，認為做法與其他國家類似，相信不少使用者會接受註冊以換取更遠的飛行距離。他續指，市面上未有太多公司售賣無人機保險，以現時消閒用途的無人機保險為例，約為每年1,000港元，但無人機價值僅約4,000至5,000港元，故不少用家都不太接受，現時未清楚當局規管無人機後相關保險價格水平。