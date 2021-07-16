警破南美運港相框毒郵包案　檢1600萬元可卡因拘情侶

警方毒品調查科探員根據線報及經深入調查後，於昨日(15日)進行反毒品行動，拘捕一名姓岑(28歲)男子及一名姓徐(23歲)女子，並檢獲13公斤懷疑可卡因，市值約1,600萬港元。

毒品調查科行動組高級督察吳龍表示，昨午5時許，探員掩至藍田一私人屋苑的大廈外，截查一名可疑男子，在其身上發現小量懷疑可卡因。探員搜查期間，男子突然掙扎及嘗試逃走，但最終被探員制服，且以涉嫌「販毒」及「拒捕」拘捕該名男子。

探員隨後將被捕男子押返寓所搜查，在單位內發現另一名女子，並在一房間內發現14包、重約13公斤的懷疑可卡因，旁邊亦有11個相框及1個紙皮箱，隨即以涉嫌「販毒」拘捕該名女子。被捕男女為情侶關係，均報稱無業，被帶署扣查，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

吳龍續指，相信販毒集團將毒品藏在相框內，以不同圖案、畫像等覆蓋掩飾，再經速遞以包裹形式，於警方行動前2日由南美運送抵港。另外，販毒集團租用涉案單位約2個月，在單位內進行毒品分拆及分銷，警方相信行動已成功堵截一批毒品流入市面。