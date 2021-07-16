雙程證漢承認企圖強姦繼女　歸咎與妻子地位懸殊感壓力　

45歲持雙程證來港的無業漢，於去年趁其22歲繼女在房間睡覺時，上床非禮及企圖強姦繼女。在強姦不成功後，他又強迫繼女替他口交，更在她嘴內射精。這名繼父今天（16日）於高院承認企圖強姦及非禮共兩罪，法官決定先提取事主的心理創傷報告及被告的心理報告，押後至8月30日判刑。

控方資料顯示，代號L.G.P.的被告於內地出生，在香港無犯罪紀錄。被告與事主X的母親於2016年結婚，育有一名2歲兒子，案發時被告持雙程證留港，與太太、兒子、X及17歲繼子同住。法官指被告曾向警方稱因與妻子地位懸殊而感到壓力，並因此犯案，雖然被告妻兒已離開他，但仍關注被告再犯風化案的風險，故須索取被告的心理報告。

案情指去年5月29日早上，家中只有事主X、被告及被告2歲兒子3人。被告趁X於房間上格床睡覺時，爬上床撫摸X的胸部及私處，並強吻其臉及胸。X曾叫救命及反抗，但被告沒有理會。之後被告更脫去X的褲子和揭起其睡衣，企圖強行與X性交，但最終沒有成功。被告及後強迫X替他手淫及口交，並在她嘴內射精。X於同日下午把遭性侵一事告之母親及報警，被告其後被捕。被告於警誡下承認因一時衝動犯案，且因與妻子地位懸殊令他感壓力，控制不住性衝動而犯案。