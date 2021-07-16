香港資優教育學苑9月推人才培育規劃　個人化學習助學生實現理想

香港資優教育學苑2018年就「人才培育規劃」推出先導計劃，透過調整現有課程及推出新課程，為資優生提供更清晰的發展路向。由於先導計劃於過去2年錄得正面成果，因此學苑今日(16日)宣布，有關計劃將於9月正式實施，由核心課程、增潤課程、生活技能、進階學習、個人化學習組成，裝備學員面對21世紀挑戰及專門知識。

學苑於過去2年的先導計劃，提供超過50個人才培育課程，如STEM、人文學科和領袖培訓等，另外亦有個性化「香港資優師徒計劃」，合計有大約1500個資優學生參與。學苑研究部總監馮子豪就計劃進行電話訪問調查，結果顯示，課程錄得相當高的報名率和滿意度，分別有178.6%及99.7%，學員的評價亦正面。調查顯示，學生對工作體驗計劃的需求很高，超過70%計劃於大學修讀科學，甚至投身相關領域，因此學苑期望幫助他們增廣見聞，好好規劃未來。

中五的孫浩翔同學，先後成為學苑院長黃金耀和香港科技園技術主管霍露明的徒弟。他醉心研究STEM及創新科技，最近一項關於顯微手術的發明，令他奪得多個國際大獎。孫認為，師徒計劃有助他在感興趣的範疇上獲得寶貴見解和知識，也改善他的溝通、組織、領導能力，對個人成長有莫大幫助。

蔣咏真同學也是黃金耀的現任徒弟，她早前與4位隊友參加由以色列戴維森研究所舉辦的「破解保險箱」國際物理錦標賽2021，最終擊敗了來自世界各地39支隊伍，嬴得第3名。她認為，師徒計劃的個人化學習體驗，有助她提升自己的策劃及解難能力，也能夠加強時間管理及創意，與學校的被動式學習截然不同。