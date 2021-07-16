涉貼示威海報被捕　15人被控刑毀提堂

去年2月24日，在葵涌邨商場的一條天橋附近，有15人因涉嫌將示威海報黏貼在天橋的牆壁及欄杆而被捕。其中一名年僅15歲的女生，則被指在現場攜有油掃及白膠漿意圖做破壞。這15名年齡介乎15至31歲的男女當中，包括有5名中學生及1名教師。他們分別被控3項刑事損壞、及3項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，今天（16日）在西九龍法院提堂。各被告今日暫毋須答辯，以待辯方索取指示及提供法律意見。案件押後9月15日再訊，主任裁判官徐綺薇批准各被告以1000港元保釋候訊，期間不准離港及須每星期到警署報到，其中6名未滿20歲被告須遵守宵禁令。

涉案15名被告依次為女學生鄒文燕（18歲）、女學生葉嘉儀（18歲）、女學生吳芷琪（16歲）、15歲女學生、無業男子李霈濠（21歲）、男學生陳信豪（20歲）、廚師張家禧（21歲）、女學生梁詠彥（21歲）、女學生朱麗茵（20歲）、女學生林慧淇（19歲）、男學生鄭珈熹（19歲）、男學生黃文杰（21歲）、無業男子李永熙（23歲）、男教師李重熙（31歲）及無業男子鍾正浩（22歲）。鄒、葉及吳被控於2020年2月24日，在葵涌連接葵涌邨商場平台的一條天橋的石牆旁，無合理辯解而損壞屬於房屋署的天橋牆壁；15歲女生則被控同日同地管有油掃及一桶白膠漿，意圖用作損壞房屋署的財產。

李霈濠、陳信豪、張家禧則被控同日在葵涌連接葵涌邨商場平台的一條天橋的欄杆旁，無合理辯解而損壞屬於房屋署的天橋欄杆；朱麗茵及林慧淇亦被控於同日同地損壞屬於房屋署的天橋欄杆。

鄭珈熹、黃文杰、李永熙、李重熙及鍾正浩，則被控於同日在葵涌邨商場平台向曉葵樓近天橋的石枱，管有海報、油掃及白膠漿，並意圖用作損壞屬於房屋署的財產。