被指藏雷射筆參與集結　廚師藏武器罪成候判

去年母親節旺角發生警民衝突，一名廚師被指向警方擲水樽及藏有雷射筆，事後被控參與受禁群組聚集、非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器3罪。該名廚師早前否認控罪受審，今天（16日）在九龍城法院被裁定管有攻擊性武器罪罪成，其餘兩罪則被裁定不成立。裁判官下令將他還押至7月30日判刑，期間待索閱其背景報告。

被告劉曉峰（25歲），被控於2020年5月10日，在豉油街與通菜街交界參與非法集結、參與受禁群組聚集及管有攻擊性武器，即一支雷射筆。辯方求情指被告以「炒散」為生，其母及社工亦有替他撰寫求情信，稱讚被告為人孝順，對將來生涯亦有規劃。

控方案情指案發當晚有人在控罪所指地點聚集，警方到場多次發出警告，期間有人叫「掟嘢」，然後有水樽擲向警方防線。警員其後追截被告，在被告袋中搜獲雷射筆、手套等物品。辯方則指被告並非擲水樽者。

裁判官梁嘉琪裁決時表示，在有人叫囂前，並沒有證據可指出被告所在位置，或是被告否在場。而且當時警員亦有追截現場其他人，人群亦有變動。裁判官指本案控方主要依賴的警員證人，在現場有無人叫囂一事上的證供，與其書面口所述完全不同。對此警解釋是因為「可能處理太多這類事，所以不覺得是叫囂」，裁判官認為這顯示警員的個人觀感影響了他作出的事實表述。由於警員稱是因聽到叫聲才觀察被告，裁判官因此表示未能穩妥地依賴該警員的證供，因此裁定參與非法集結及參與受禁群組聚集的罪名不成立。惟裁判官認為現場警民對峙，氣氛緊張一觸即發，被告袋中亦有手套等物件，他身攜雷射筆又沒有合理權限或辯解，裁判官遂裁定被告的目的是意圖傷人，因此裁定被告管有攻擊性武器罪罪成。