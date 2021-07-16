「明日大嶼」論壇搶咪打人　城大生認罪囚3周

「守護大嶼聯盟」於3年前舉辦論壇，反對2018年施政報告中「明日大嶼」填海計劃。8名人士疑不滿苦候多時仍未等到機會上台發言，衝上台搶走前立法會議員姚松炎的咪高峰，混亂中，前葵涌區議員周偉雄亦被人打中頭部。其中一名城大男學生事後被控參與非法集結及普通襲擊罪，他早前已認罪，今天（16日）在東區法院被判即時監禁3星期。裁判官黃雅茵特別提到，被告在犯案後即時被捕，相關資料片段亦不難取得，案情相對簡單，但控方在案發後2年4個月才正式提檢控，屬不合理的延誤，被告可因此獲酌量減刑。

本案被告黃家豪（21歲）被控於2018年10月14日，在添美道2號政府總部東翼前地，與其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序或帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖破壞社會安寧。他另被控於同日同地襲擊周偉雄。案情指，當日下午近3時，有組織舉辦遊行，反對「明日大嶼」填海計劃，遊行終點為政府總部東翼前地。組織然後在遊行終點舉行公開論壇，市民可舉手輪流發言。晚上7時許，前立法會議員姚松炎當時正在發言，被告及另外7人衝上台包圍姚並「搶咪」，混亂中有人箍著被告的頸部，被告大力打了身後的周偉雄頭部一下，整個混亂過程歷時約2分鐘。

辯方求情指，被告當晚已經向傷者周偉雄道歉，幸好周的傷勢輕微，可以即日出院，周亦表示不追究，並主動為被告撰寫求情信，表示欣賞被告對社會事務的熱誠。辯方律師另呈上城市大學教授、城大編委會委員及被告親自撰寫的求情信。希望法庭判社會服務令或短期監禁，讓被告可以盡快重返校園，完成最後一個學期的課程。

裁判官指，被告及同行人士必定有計劃及討論，才可以合力「搶咪」。不過考慮到本案涉及的暴力情況不嚴重，過程只約2分鐘，警察到場後被告亦非常合作，沒有財物損毀，姚松炎沒有受傷，周偉雄亦只受輕傷，相信被告只是非法集結的參與者，沒有帶頭角色。不過考慮被告在2014年有同類案底，故今次必須判即時監禁。裁判官以6星期為量刑起點，扣除所有折扣後，判被告即時入獄3星期。同案另兩名被告文員周家驊（28歲）及中文大學學生許嘉鍵（18歲），則否認非法集結，他們的案件將於10月5日開審。