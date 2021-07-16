警破售賣假證集團拘4男女　檢81張偽造身份證及駕駛執照

警方早前接獲線報，指有人在屯門及元朗區兜售虛假的身份證，經深入調查及情報分析後，成功鎖定一個犯罪集團，並在昨日(15日)凌晨4時許，突擊搜查屯門亦園村一個住宅單位，成功搜獲73張虛假身份證、1張屬於他人的身份證、8張偽造駕駛執照、9張屬於他人的回鄉卡及小量懷疑冰毒。

警方拘捕單位內2男2女(25至45歲)，4人分別為姓鄭(33歲)和姓楊(45歲)男子、以及姓張(27歲)和姓林(25歲)女子，為朋友關係，分別報稱無業、主婦及裝修工人，當中鄭及張有黑幫背景，他們涉嫌「管有偽造身份證」、「管有他人身份證」、「管有虛假文書」及「管有危險藥物」被捕，被帶署扣查。其中鄭已被暫控一項管有危險藥物罪及一項管有偽造身份證罪，案件將於明日(17日)在沙田裁判法院提堂。警方將調查犯罪集團如何取得該批身份證，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

初步證據顯示，案中檢獲的身份證曾被用作申請信用卡、以及申請手機月費計劃等，牽涉至少11宗詐騙案，涉案金額超過80萬港元。而虛假身份證的質素不高，亦欠缺防偽特徵，售價約數百港元。

新界北總區公眾活動調查隊高級督察陳嘉曦表示，近年有財務公司、電訊公司及電子錢包公司等提供網上開戶服務，程序較為簡單及方便，相關機構有時只需使用者上載身份證相片及提供電話號碼即可開戶，不法之徒便乘機利用假身份證開立戶口，嘗試申請私人信用卡貸款、較昂貴的手機月費計劃、洗黑錢等。