機電署去年完成408次鐵路巡查　財會通過開位加強監督

本港不時發生鐵路事故，立法會財務委員會通過在機電工程署開設2個首長級編外職位，加強對鐵路服務的安全規管。機電署亦報告去年共完成408次的鐵路安全巡查，今年會將目標維持在400次，現正積極進行工作。

工程界議員盧偉國認同加強鐵路安全監管，牽涉技術評估、深入研究等，需要長期的人手。他提及政府計劃成立鐵路署加強對鐵路規劃及項目推展的監管，關注日後是否會將新加設的2個機電署職位調撥至鐵路署。至於建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，現時有很多新發展的鐵路項目，關注新加設的人手會否參與工作。

運輸及房屋局副秘書長黃珮玟回應指，在成立鐵路署後，會將機電署現時的鐵路科人手，與路政署管理鐵路方面的人手合併放入新部門，以整合資源做好鐵路監管工作，因此新開設的2個新職位亦會於日後調到鐵路署。

另外，會上亦通過以近7億港元為香港警務處建立財務數據分析平台；以5,720萬港元進 行香港中文大學李卓敏基本醫學大樓設施翻新工程的餘下部分；在土木工程拓展署開設1個總工程師編外職位，以應付公營房屋發展項目；以及在房屋署開設1個首長級丙級政務官編外職位，監督過渡性房屋專責小組的運作。