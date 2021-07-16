闖立法會會議室罪成　終院判梁頌恆終極敗訴

因2016年立法會宣誓風波而被取消議員資格的梁頌恆，在同年11月2日夥同另一位黨友前議員游蕙禎及3名前助理衝擊立法會會議室，梁在2018年於九龍城裁判法院被裁定參與非法集結罪罪成，判監4星期。去年高院駁回其上訴後，他已即時服刑並已服刑完畢。其後他更在去年12月宣布計劃向美國尋求政治庇護，並已到美國暫住，但仍透過律師向終審法院作終極上訴，要求推翻定罪。終院於上月開庭審訊，至今天（16日）頒下判詞，駁回梁頌恆的上訴，維持定罪原判。

終院今天在判詞指出，根據《公安條例》在非法集結罪中，控方需證明當時有至少3人作出擾亂秩序的行為，或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為。而今次上訴的爭議點，在於是否需考慮梁心中的想法，及要考慮到甚麼程度。上訴人梁頌恆一方指，控方應要證明被告心中已知悉及罔顧，其行為會使人害怕，及被告並非真誠相信其行為不會有法律後果。不過終院認為，當集結人士所作的擾亂秩序等行為相當可能導致他人害怕，這些集結人士的行為已非合理，或為社會所接受。而且非法集結罪的性質，就是要防止破壞社會安寧的情況發生。集結者是否能預見其行為會令人害怕，與社會安寧有否被破壞並無邏輯上的關聯，故須以客觀標準去考慮其想法。

終院強調在非法集結罪中，控方仍然要證明被告的犯罪意圖，終院同意原審裁定，梁必然知道其作為相當可能令有人害怕社會安寧會被他破壞，因此定罪並無欠妥之處，其上訴須予駁回。