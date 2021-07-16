旅社籌辦歐遊　首團明出發　議員提醒要有準備返港須隔離

隨着歐盟將本港列入「白名單」，放寬入境檢疫，重新開放旅遊，有旅行社準備暑假重啟歐洲團，其中美麗華旅遊最快首團於明日(17日)出發，沒有接種疫苗人士也可去旅行，但旅客回港後需自費檢疫。議員姚思榮認為，按現時疫情發展，成團不容易，提醒市民要有心理準備，返港後仍要進行7至14日隔離。另有保險業界提醒，消費者買旅保前看清楚條款，例如要求出發前須完成接種兩劑疫苗，若港府實施熔斷機制所造成的損失等。

美麗華旅遊指，重開5個歐洲國家團，包括德國、瑞士、奧地利、荷蘭及冰島，8至10天遊團費分別11,999至23,499元起，首團明日出發，私人包團，消息指是前往德國和瑞士。

美麗華稱，參與者只要出發前最少14日(德國、瑞士、荷蘭適用)，或22日(奧地利、冰島適用)已接種疫苗，入境後毋須接受檢測或隔離；未打針港人入境該5國則需持72小時內病毒檢測陰性，即無染疫的證明便可出發；冰島另須檢測及隔離5日。

此外，德國只認可與內地合研的BioNTech，而其餘4國均認可BioNTech及由內地研發的科興。根據現時衞生防護中心要求，從該5國返港須檢疫21日，若已接種疫苗並持無染疫證明則可減至14日。

姚思榮表示，英國等國家將香港列入綠色名單，日後入境當地毋須隔離檢疫，他指，樂見旅行社重辦歐遊團，但相信是「試水溫」以了解市場反應，並估計客量未必會有太多，因回港須檢疫的安對市民「吸引力一般」。他呼籲，參加者在出發前購買合適保險，以免一旦旅行期間在當地確診，或會構成大筆醫療開支。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，自從當局推出旅遊氣泡，隨即不乏有旅遊保險涵蓋外遊確診新冠肺炎，包括留院費用、現金津貼、隔離費用，因熔斷機制未能返港的航班及住宿費等，保費較一般旅保貴約一至三成。

他提醒，消費者買旅保前看清楚條款，例如保障額上限，不同項目未必能全數索償。另需留意熔斷機制下的賠償及受保條件。