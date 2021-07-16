機場搬運工料遭俄機組人員傳染　改列輸入相關個案

50歲機場搬運工早前被列為源頭不明的本地確診個案，衞生防護中心今日(16日)公布，根據最新流行病學資料及基因排序的結果，中心已將該患者的個案分類由源頭不明本地個案，修正為與輸入個案有流行病學關連。

中心解釋，根據患者早前的基因分析，它與其他4宗來自俄羅斯的輸入個案的基因組有關，而根據中心的流行病學調查，患於潛伏期間曾處理的航班中，曾發現一宗確診個案，涉及一名於本月6日經航班RL9933由莫斯科抵港的機組人員。雖然兩宗個案患者並無直接接觸，但他曾身處該機艙工作數小時，期間數名沒有下機的機組人員亦一直逗留機艙內。中心認為搬運工很可能在涉事航班中，被已感染病毒的機組人員傳染。

防護中心於周三(14日)與香港機場管理局及勞工處到個案11952曾於機場工作的地點實地視察，並向機管局和相關的飛機服務代理提供感染控制建議。

中心另要求本月18日至下月7日在機場工作的人士，先後接受3次強制檢測。