市民食魚嘴被魚舌寄生蟲夾嘴唇　網民驚呼：好似異形

若非蟲食愛好者，「食魚食着蟲」相信令不少人感到惡心。有網民昨日（15日）在社交網站發文，指友人吃魚時食至魚嘴部位，突然被活蟲夾住嘴唇，感到十分恐怖。網民又群組成員詢問怪蟲的真身，有網民則表示其實是寄生蟲「縮頭魚蝨」，會寄生魚舌並吸血維生，但對人類無害無毒。

該名網民在Facebook群組「今晚煮乜好」貼出一張照片，可見在有一隻白色的怪蟲，她向網民問道﹕「有冇人知呢條是甚麼，朋友食魚嘴時被夾住嘴唇，（蟲）仍未死。」她指當時友人正在吃兩條魚，分別是石斑及黃腳鱲；兩魚都已被蒸熟，但對方不知道從條魚吃出蟲來，「條魚已蒸咗2次，但朋友話（被蟲）夾完下唇跟住去咗上唇」。

該貼文至今已收到近900個「嘩」，網民紛紛對此感到驚訝：「煮都唔死，太恐怖了」、「太恐怖了，大家食魚以後要小心」，更有網民形容怪蟲是「異形」。有網民則指出怪蟲其實是「縮頭魚蝨」，俗稱食舌虱或食舌蟲，會寄生在魚類身上或口中，以其舌頭皮肉或魚血為食。當將宿主的舌頭食至萎縮後更會取而代之，充當舌頭功能為自身及宿主吸收營養，同時又不會將宿主殺死，是目前唯一已知會完全取代宿主器官的寄生方式。