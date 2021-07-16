明天為消費券首輪電子登記期最後一日 約588萬人已登記

政府向每名年滿18歲港人發放5,000元電子消費券，以推動電子支付，並刺激消費，計劃整個登記期為7月4日至8月14日，惟登記時間會影響領取消費券的日期，而明天(17日)是首輪電子登記期的最後一日，若市民想於8月1日領取第一期消費券，須於明天完成電子登記。根據消費券計劃網頁的統計數字，截至今午(16日)6時，已有約588萬人登記，包括電子登記約567萬人、書面登記表格約20萬人。

首輪電子登記期截至明天，於限期前完成電子登記的市民可於8月1日領取第一期消費券、10月1日領取第二期消費券，兩期消費券均於12月31日到期；至於在7月18日至8月14日期間完成的電子登記及所有書面登記，第一期消費券將於9月1日派發、第二期消費券於11月1日派發，兩期消費券均於來年1月31日到期。

消費券將透過4個儲值支付工具發放，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。若市民以八達通領取消費券，5,000港元消費券將分成2,000港元、2,000港元及1,000港元3期發放，最後1期補貼視乎合資格消費總額何時達致4,000港元；若市民以其他3種支付工具領取，5,000港元消費券將分2,000港元及3,000港元2期發放。