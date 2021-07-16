政Whats噏：劏房租管無起始租金　議員轟條例形同虛設

唔少正輪候公屋嘅基層市民捱緊貴租，政府一直未有解決問題，終於喺本月初踏出第一步，決定修訂劏房管制嘅相關法例。之不過，唔少議員對當中嘅細節感到不滿，狠批《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》竟然冇提及「起始租金」，好容易畀業主走漏洞，令成條例「形同虛設」喎。

話說議員田北辰(田二少)曾經喺多年前拍攝實況節目，嘗試住籠屋同埋掃街。日前佢就舊事重提，話當時已經明白到劏房住戶要捱貴租之餘、生活環境亦都非常惡劣，令佢不時反思香港房屋政策，同埋要爭取租金管制。點知當佢終於等到政府宣布推出劏房租管條例嘅時候，發現條例唔包括最重要嘅「起始租金」，搞到規管形同虛設！佢解釋話業主實在有太多方法利用呢個漏洞，例如一開始就增加遠超過市場嘅租金，以避開劏房租管規定續約時最多15%嘅加租上限，繼續賺到盡呀。

田二少話理解到設立「起始租金」並唔容易，但政府應該迎難而上，否則條例就會好似「四不像」，或者「有等於冇」嘞！之不過，佢又「戴返頭盔」話設立「起始租金」要拿捏得非常準，一方面需要保障租戶嘅租金穩定，同時都要保持誘因，避免業主退出劏房市場喎。

議員鄭泳舜(Vincent)都有相似嘅睇法，認為需要研究「起始租金」以保障基層住戶。佢主張政府以一年嘅時間蒐集資料，並按社會情況釐定「起始租金」嘅金額。至於劏房租管所建議嘅15%續約加租上限太高，應該以10%作為封頂，希望政府主動回應，否則審議條例嘅時候，唔排除會提出修正案喎。

Vincent又認為條例生效之後，政府要主動出擊調查、加強執法，否則條例就會變成「無牙老虎」喇。之不過，佢話實際上條例草案都只不過係房屋問題嘅「止痛劑」，只有繼續加快發展公營房屋同埋過渡性房屋，先為之對症下藥咁話。