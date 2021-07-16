政府提高疫苗資助額　醫生為60歲或以上長者打兩針可袋300元

政府為求「谷針」，宣布提高新冠疫苗資助額。政府宣布，由於本港60歲或以上的人士中，只有約26%接種了第一劑新冠疫苗，情況遠未如理想，故由今日(16日)起，參與疫苗資助計劃和院舍防疫注射計劃的私家醫生，為60歲或以上長者接種新冠疫苗，每劑可獲發額外50元的資助額。

目前除了社區接種中心外，參與疫苗資助計劃的私家醫生可在診所內為市民接種新冠疫苗，政府最初提出第一劑及第二劑的資助額，分別為80元及120元，即如果市民在該診所接種兩劑疫苗，醫生共可獲200元的資助。而在新安排下，如果60歲或以上長者在由同一名私家醫生接種兩針疫苗，醫生可獲共300元的資助。

政府發言人表示，根據衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，聯同行政長官專家顧問團就新冠疫苗接種的最新建議，長者是因感染新冠肺炎出現併發症和死亡的最高危群組，強烈建議長者接種新冠疫苗以預防感染。

聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的專家亦建議，由於大量過往經驗證明長者接種流感疫苗有效防止院舍流感爆發和引起併發症，故此曾接種流感疫苗的長者可安全地接種新冠疫苗。