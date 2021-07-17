外交部駐港公署斥美國蠻橫無理　施壓制裁不過是廢紙一張

美國財政部海外資產控制辦公室昨日(16日)宣布，制裁香港中聯辦7名副主任。針對美國政府炮製所謂「商業警告」，毫無理據抹黑香港營商環境，並制裁中央駐港機構官員，中國外交部駐港公署發言人昨晚深夜對此堅決反對和強烈譴責，指出美方有關霸凌行徑蠻橫之極、無理之極，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政。

發言人表示，港區國安法實施以來，香港社會秩序恢復，法治原則彰顯，發展重回正軌，香港居民依法享有各項權利自由，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，包括美駐港企業在內國際持份者的合法權益得到更好保障。不久前國際貨幣基金組織發表報告再次肯定香港國際金融中心地位。美方荒腔走板唱衰香港前景，危言聳聽恐嚇在港外國投資者，其擔心香港營商環境是假，企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國發展是真。

發言人指出，美方一再搬出製裁等卑鄙伎倆向中方施壓，蠻橫干預香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，再次暴露了「美式霸凌」、「美式雙標」的窮凶極惡、自大狂妄。美方行徑逆歷史潮流而動，這種施壓制裁的不義之舉再多再濫都不過是廢紙一張，阻撓不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐和中華民族不可逆轉的複興大勢。發言人敦促美方懸崖勒馬，立即停止反中亂港的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸凌行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊。