新驗車大樓「壞腦」一個月未修復　鄭若驊夫安樂工程承辦

青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓電腦系統，由上月「壞腦」至今已一個月，仍復修無期！運輸署見狀僅為須到大樓年檢的車輛，設立專線電話提供排期服務「頂檔」，至於其他預約車輛檢驗服務則須親身到驗車中心預約櫃枱辦理，令車主及代理人叫苦連天！該大樓驗車設備及電腦系統的合約，正是由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程承辦，合約涉款高達2.03億元。有汽車維修公司職員直斥電腦系統「廢到離譜」，涉事的承辦商出事後竟未主動交代事件，又斥運輸署的善後安排混亂，例如專線長期打不通，嚴重影響驗車排程，促請當局考慮撤換承辦商。

東網先於今年5月獨家踢爆上述位於青衣西草灣的大樓自4月陸續啟用後，電腦經常故障，致排隊等驗車的車輛經常大排長龍。運輸署於上月17日自爆該大樓電腦系統遭入侵，車輛檢驗預約系統因而停用。其後署方設專線電話，為須於大樓內進行年檢的車輛提供排期服務補鑊，直至另行通知。

不過有汽車維修公司職員陳小姐(化名)向東網苦訴，自從大樓「壞腦」後，以專線電話預約驗車所需時間大增，以往數分鐘內能為一輛車完成預約，如今花足半天才能完成。她直言其公司每月須為逾百車輛預約驗車，但運輸署特設的專線卻難以打通，「打十次先通一至兩次」，極為不便，影響公司日常運作。陳小姐又指，辦理其他預約車輛檢驗服務須親身到相關驗車中心排隊，不過往往有長長人龍，亦耗費人力物力，有感運輸署的善後安排為難車主及代理人。她直斥涉事電腦系統好廢，「冧檔」到復原無期，但承辦商從未主動交代事件始末，情況離譜；質疑運輸署有縱容及包庇承辦商之嫌，促請當局考慮撤換承辦商。

運輸署對此「死撐」稱大樓「壞腦」後，電話預約服務熱線及各中心的預約櫃枱運作大致暢順，每日平均處理約1000個驗車排期申請，與往日驗車排期的處理量相若。該署表示，正聯同機電工程署及系統承辦商，就系統故障配合調查工作。機電署則會根據調查結果和相關部門建議，要求系統承辦商盡快修復有關系統，盡快恢復網上車輛檢驗排期服務。

至於安樂工程僅表示，上述大樓的營運現時由運輸署及其他承辦商管理，指如欲查詢詳情，須與有關方面聯絡。