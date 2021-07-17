應對變異病毒株　7個地方被納入強檢

政府昨晚(16日)深夜表示，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應一宗涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，有一個指明地方被納入昨日的強制檢測公告。另外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，曾逗留該7個指明地方的人士，即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

A. 涉及 L452R 變異病毒株的非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年7月13日至7月15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船“Maersk Lima”超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月14日至7月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在2021年6月30日中午12時至下午6時曾身處香港香港仔香港仔中心第 4 期 6A-6B 號鋪地下麥當勞的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月14日至7月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年6月29日中午12時至下午6時曾身處香港香港仔香港仔大道 203 號香港仔市政大廈香港仔街市的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月14日至7月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年6月29日中午12時至下午6時曾身處香港香港仔南寧街 13-23 號香港仔中心地下百佳超級廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月14日至7月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在2021年6月29日下午6時至2021年6月30日凌晨零時期間曾身處香港九龍黃大仙環鳳街 52 號地鋪錦尚甜的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月14日至7月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在2021年6月26日上午9時至下午6時期間曾身處香港黃竹坑黃竹坑道 180 號香港海洋公園的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月14日至7月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從

強制檢測公告的規定。

6. 任何在2021年6月25日下午6時至下午10時曾身處香港九龍黃大仙銀鳳街 8 號地鋪大家食的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月14日至7月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。