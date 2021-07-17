東九文化中心料2023年下半年啟用　較原定遲兩年

為配合推動香港文化藝術發展的政策目標，早前港府宣布興建東九文化中心。原本將於2021年便可啟用的東九文化中心，港府稱因受新冠肺炎疫情影響，將要延至2023年下半年才可啟用，而該項工程預期費用約為41.8億港元，暫未知工程費用會否因延期而增加。

東九文化中心選址位於港鐵九龍灣站和淘大花園之間，其工程項目的撥款申請於2015年7月獲立法會財務委員會通過，並於2016年1月動工進行地基工程。原應於2020年落成、2021年啟用的東九文化中心項目，因新冠肺炎疫情反覆持續影響，政府稱工程進度受到一定影響，而實際延誤原因亦需視乎疫情及其他因素，如天雨等情況後才可確定。

當局指目前開挖、地下室結構、上蓋結構項目等已經完成，現正進行外牆及內部安裝的工程，預計可於2021年底完成。而在東九文化中心工程完成後，相關部門仍需要購設各項設備、舞台裝置及系統等，以及進行安裝、檢查、測試及修正的工作，預計最早可於2023年上半年就不同設施及節目類型試行運作，當中包括接待觀眾，惟此並非實際啟用，政府稱期望可於2023年下半年開幕，屆時將全面開放場地予公眾使用。