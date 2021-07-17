搗葵涌工廈黑幫百家樂賭檔　13男女被捕兼收告票

葵青警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，今日（17日）凌晨約零時30分進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查葵涌健康街一工業大廈，搗破一個懷疑非法賭檔。

行動中，警方拘捕一名58歲男子及一名44歲女子，涉嫌「經營賭博場所」；另外，5男6女(41至67歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章)，警員將向他們發出定額罰款告票。他們已被扣留調查。行動中，警方檢獲一張百家樂賭枱、約面值20萬港元籌碼及1萬港元賭款。

葵青警區反三合會行動組陳尚澧督察表示，被搗破的百家樂賭檔面積約700呎，運作約一個月，調查顯示相信有黑幫操控，賭客以年長人士為主。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。