警反轉旺角冚賭掃毒　拘13人包括2通緝男女

旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、雜項調查組、警犬隊及機動部隊，於周四及周五(15至16日)展開代號「犁庭掃穴 」的反罪惡及反三合會行動，以打擊黑社會收入來源及防止罪案發生；行動中，警方在旺角區巡查16間麻雀館、酒吧及遊戲機中心等娛樂場所。

行動中，警員突擊搜查亞皆老街50號大廈一個單位，搗破一個非法賭博場所，拘捕4男5女(29至57歲)，涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「未能出示身份證明文件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示（業務及場所）規例》（第599F章），並於同一大廈內拘捕一名34歲內地非法入境者。

與此同時，警員票控8名男子(22至50歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）。

另外，警員在新填地街與山東街交界拘捕一名47歲男子，涉嫌「販運危險藥物」。行動中檢獲價值約3萬元懷疑「冰」毒及海洛英。

此外，警員亦分別於砵蘭街與大南街交界，以及彌敦道與弼街交界拘捕被通緝的一男一女(28歲及34歲)，涉嫌「管有危險藥物」；警員制服該名涉案男子時，其中兩名警員遭他用手襲擊，他同時涉嫌「襲警」被捕。行動中警員檢獲小量懷疑「冰」毒。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。