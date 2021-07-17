灣仔兩酒吧涉違規經營　兩負責人被票控18客犯禁

灣仔警區反三合會行動組、灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨晚（16日）於區內展開代號為「五角」及「松塔」的反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於聖佛蘭士街10號一餐廳發現顧客沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的要求掃描安心出行二維碼，遂向餐廳內5男5女顧客(26至52歲)，發出定額罰款通知書。

該餐廳同時涉嫌違反酒牌要求，於晚上11時後供應酒精飲品。灣仔分區牌照組警員即時以相關法例，把該名37歲男負責人帶回警署作進一步調查，並將會向相關人士作出檢控。該名男負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被警方票控。

另外，警員於寶靈頓道16B號一餐廳發現5男3女顧客(23至59歲)，沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的要求掃描安心出行二維碼，當中兩名顧客亦未能出示接種新冠疫苗紀錄。警員向該5男3女發出定額罰款通知書。該餐廳的62歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被警方票控。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。