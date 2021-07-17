東方日報A1：學生會宣恐怖主義　國安處搜港大

香港大學學生會評議會通過「哀悼」恐怖襲警者的動議風暴愈鬧愈大，警方國安處昨日大舉出動，派出數十名警員到港大學生會及校園傳媒辦公室等地方搜證，據了解，動議發起人、參加者、事件推手及港大學生會涉違《港區國安法》的相關行為等都在徹查之列。消息人士透露，警方國安處會全面調查事件，並循國安法下宣揚或煽動恐怖主義行為，或《刑事罪行條例》下的煽惑他人使用暴力等罪行入手，警方已從港大取得涉案學生的名單，並已聯同入境處展開聯合行動，各個口岸已進行嚴密監察及布防，防止有關人士企圖離開香港，逃避法律刑責，協助疑犯逃離者同樣會被嚴正執法。

昨日下午約3時，大批警員分乘至少5架7人車自薄扶林道入口進入港大校園範圍，其後，數十名警員手持黑色袋及文件到達港大學生會辦公室搜查，律師代表其後亦到場。之後警員再搜查兩家校園傳媒，包括位於莊月明樓的港大校園電視辦公室及位於方樹泉文娛中心的《學苑》辦公室。警員手持搜查令，並在校園電視主席及外務副主席在場下搜查辦公室。

至下午約5時，警員離開校園電視辦公室，並帶走一部電腦主機，學苑總編輯劉建希曾被國安處警員問話。傍晚近6時半，參與搜證的警員陸續離開，他們從學生會會址帶走多個疑載有證物的膠箱。就警方的行動，港大指，警方持法庭搜查令進入校園調查一宗案件，校方有法律責任按法庭要求行事。

消息人士指出，警方國安處正全方位調查7‧1孤狼式恐襲事件，包括行兇者是否受幕後操縱、是否被煽惑犯案或是否有其他同黨等，而香港大學學生會評議會美化暴力襲擊的行徑，是否涉及違反《港區國安法》下宣揚或煽動恐怖主義的行為，或《刑事罪行條例》下的煽惑他人使用暴力等罪行均在調查之列。

昨日大舉行動後，會否引發涉案人士潛逃，消息指，警方國安處已向港大校方管理層索取涉案學生的名單及其資料，並與入境處在各個離境口岸嚴密監察及布防，防止有人企圖離開香港。如涉案學生或相關人士離開香港，警方將會透過運用《刑事訴訟程序條例》第90條「協助罪犯」罪，對任何協助犯罪者潛逃或匿藏的人士嚴正執法，一經定罪最高可判處10年監禁。一旦有關人士企圖離港，以逃避調查或法律責任，其後被警方在機場截獲，警方會向法庭申請即時羈押有關人士作進一步調查，以及擴展調查範圍。

消息人士解釋，「哀悼」動議的行為影響深遠，尤其會負面影響學生及青少年的價值觀，警方國安處嚴肅調查高調美化暴力行為的大學生，目的是向社會表達政府及警隊對打擊違法、美化暴力言論的重視。事實上，有關方面評估港大評議會美化暴力的行徑，已屬於宣揚恐怖主義的法理範圍。對於協助潛逃一事，消息人士援引去年7‧1以利器襲警者欲乘機潛逃，7名協助男女、包括行兇者父親、女友等均被捕；去年10月10日，12港人蛇一案中，9名男女被捕涉「協助罪犯」；甚至馬鞍山火燒人事件後，涉淋潑不明液體及點火的男子潛逃一事，警方均嚴正執法，對於非案件主謀者未必會立即展開檢控，但會向法庭申請即時羈押，以進一步調查及擴大調查。

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