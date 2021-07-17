劉澤星指免疫力低者或須打第3針　曾面癱人士憂接種後觸發舊患

新冠疫苗接種計劃自2月開展以來，接種率一直處於低水平，近日更有研究發現接種2針由內地及德國研發的復必泰疫苗後，抗體數量會在半年下跌，或有需要補打第3針。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早(17日)在電台節目表示，衞生防護中心轄下的聯合科學委員會下星期將開會，討論本港市民是否有需要接種第3劑新冠疫苗，他相信免疫力較低的人士或要打第3針，其餘人士應暫時無需要。

對於有曾經面癱的聽眾，詢問接種疫苗後會否再次觸發面癱，劉指所有病毒都有機會刺激第7條神經線發炎，導致病人面癱，但未必會有第2次，如果短時間內已經康復，問題就不是很嚴重。

劉又指出，政府正檢視復必泰疫苗解凍後，是否可以在攝氏2至8度環境下，延長儲存期限至1個月，如果最終能延長，相信對疫苗接種計劃有幫助。他表示，委員會3天前召開了例行會議，檢視新冠疫苗的功效及不良反應數據等，暫時仍然認為接種疫苗的效率高於風險，能預防嚴重、需住院或死亡的新冠確診個案。