修訂防賄條例走數　特首：當初未料會削弱憲制地位

特首林鄭月娥日前回應議員提問時，表明會違背當初競選時的承諾，拒絕修訂《防止賄賂條例》。林鄭今早(17日)在電台節目時承認「走數」，解釋往時對《憲法》、《基本法》、中央與特區之間的關係掌握不夠，如今了解到修例會削弱特首的憲制地位，又指當特首履行職責時很容易被引用條文，認為特首「踩過界」，她透露在競選特首時亦先後有2次到廉政公署就投訴接受查問，結果是不用跟進，認為是無理的指控。

本屆政府上任時表明會修改《防止賄賂條例》，將行政長官涵蓋至涉及公職人員索取及接受利益，以及與政府進行事務往來時對公職人員提供利益的兩項條文。林鄭表示，留意到有議員批評她「講嘢好寸」，她稱由於特首擁有雙重效忠身份，亦在行政、立法、司法之上，若然在中央政府監察中被抽離，而受本地法律過度限制，會衝擊其憲制地位。她又指，中央政府對於打貪絕不手軟，若然特首不清廉一定會看不上眼，強調特首並不是「無王管」。

日前有中央官員提及治港者的5大條件，包括敢於鬥爭、善於破解香港各種矛盾及問題等。林鄭拒絕評論是否符合條件，但坦言要管治好香港很困難，因本港是秉持一國兩制的獨特地方、同時很自由奔放，而早在回歸前已積累一些問題等，令她有時會力不從心，會接受社會批評。

至於本港出現移民潮，林鄭提到港人有出入境自由，在每個人生階段顧及個人成長而決定移民是無可厚非。不過認為有人才流失很可惜，因本港在融入國家大局、國家安全及政治安全得到保障後，擁有大量發展機遇，包括創科、文化藝術發展等。