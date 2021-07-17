網媒女記者抗警罪成判社服令　期間須接受情緒管理輔導

網媒《娛賓》1名女記者於去年母親節深夜，在旺角洗衣街的女廁拍攝警方拘捕過程期間，被女警員誤以為是1名男子在廁內偷拍，女記者涉嫌未有理會女警查問，並抗拒後來增援的其他警員執行職務。她早前在九龍城法院被裁定一項抗拒警務人員罪罪成，主任裁判官嚴舜儀今(17日)判她履行240小時社會服務令，並下令她須定期接受精精科覆診及情緒管理輔導。

27歲被告何家欣被控於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園之女廁內，抗拒4名警員，即女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊執行職務。裁判官原本判被告監禁4星期、緩刑2年，但裁判官在判刑後發現自己出錯，原來本案控罪不能判處緩刑，最終重新開庭自行覆核判刑，今擱置原有判刑，並改判被告履行社會服務令。

裁判官關注到被告情緒控制方面有問題，遂附加另外2項條件，要求被告定期接受精神科覆診，及按指示接受情緒管理輔導。裁判官亦下令在被告履行社會服務令6個月或120小時後，替被告索閱進度報告，以確保進度理想。

被告庭外表示會接受法庭判刑，事後至今未能克服「所有嘢」，亦不敢行經案發地點，恐會影響情緒，且她案發後一隻腳部及手部至今時會感到麻痹。