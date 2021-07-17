DSE下周三放榜　楊潤雄：考生須按能力興趣選擇升學路

中學文憑試(DSE)下周三(21日)放榜，今屆考生在新冠肺炎疫情下，不少課堂都改為網上舉行，加重考生壓力。教育局局長楊潤雄今日(17日)在社交平台上載短片為考生打氣，認為考生能在「疫境」以積極自主的學習態度，順利完成學業和文憑試，無論成績如何，考生的努力都值得欣賞和肯定，並指各院校今年將提供約4.8萬多個全日制專上學額，可滿足4.3萬多名學校考生的升學需要，冀考生按個人能力、興趣和志向，選擇適合自己的升學路徑，實現夢想。

明愛專上學院校長麥建華今早在電台節目亦指，該學院共有約2,000個學位，近年亦有不少新課程，例如翻譯科技等，收生要求與傳統有別，故建議應屆考生應多了解不同科目內容，按興趣選科。他又認為，不少受歡迎的學科，例如幼兒教育和社工等的高級文憑課程，日後可涵接學士學位，考生成續未如理想亦不用灰心。

職訓局高級助理執行幹事任影嬋則指出，較受歡迎的科目包括醫療護理、西式廚藝等，當學士學位課程的競爭較大，近年亦出現不少獨特的課程，包括樹藝、園境設計等，她希望考生選科時，以興趣作全盤考慮。而職訓局今年會採用網上報名和招生，任透露目前已有2.7萬人報名，並希望家長能與子女同行，鼓勵子女按興趣選科。