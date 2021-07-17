5000元消費券首輪電子登記期截止　想8.1領款今日須登記

5,000港元電子消費券申請反應熱烈，但不同登記時間會影響領取消費券的日期，若市民想於下月1日領取第一期消費券，須於今天(17日)完成電子登記。

首輪完成電子登記的市民，可於8月1日領取第一期消費券、10月1日領取第二期消費券，兩期消費券均於12月31日到期；至於選擇在7月18日至8月14日期間完成的電子登記及所有書面登記，第一期消費券將於9月1日派發、第二期消費券於11月1日派發，兩期消費券均於來年1月31日到期。

消費券將透過4個儲值支付工具發放，包括支付寶香港、八達通、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。若市民以八達通領取消費券，5,000港元消費券將分成2,000港元、2,000港元及1,000港元3期發放，最後1期補貼視乎合資格消費總額何時達致4,000港元；若市民以其他3種支付工具領取，5,000港元消費券將分2,000港元及3,000港元2期發放。

截至昨午(16日)6時，已有約588萬人登記，包括電子登記約567萬人、書面登記表格約20萬人。