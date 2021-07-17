擴建科學館及歷史博物館設計比賽出爐　作品融合藝術科學

康樂及文化事務署和建築署今日(17日)公布，香港科學館及香港歷史博物館擴建工程「1+1設計比賽」的得獎作品，並在香港歷史博物館舉行頒獎典禮。比賽分為兩部分，合共收到超過60份參賽作品，評審委員會指對甲部得獎作品留下深刻印象，作品運用色彩和圖形令新博物館建築群增添活力，同時凸顯香港獨有的特色。

是次比賽分為兩部分，甲部為「舊館x新貌」立面設計比賽，着重提升兩座博物館的形象及改善街景；而乙部的「互動x創意」公共空間設計比賽，希望為新附屬樓天台創建未來特色及科學元素兼備的開放空間供公眾享用。

評審委員在甲部和乙部的參賽作品中各選出一件得獎作品和兩件優良作品，甲部得獎作品由組別編號A29設計，組員成員有：Klocek,Marcin Tadeusz、Lietti,Francesco及Riese,Martin Peter。

至於乙部的得獎作品以花園作為主題，由組別編號B17設計，巧妙融合藝術與科學元素，為新附屬樓的天台打造一個新穎的互動開放空間。組員成員有：麥子傑、陳慧斯、陳廷亮、何倩羚、郭希敏、林淑賢及黃焯鈴。

評審委員長蘇彰德在頒獎典禮上致詞時表示，比賽讓優秀的建築師展現他們創新的設計概念，並提供機會讓比賽得勝者與擴建工程的設計顧問合作落實設計概念，將新博物館建築群打造成香港文化地標。是次比賽所有參賽作品即日起至7月21日在尖沙咀東部科學館道二號香港科學館大堂展出。