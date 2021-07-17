周末書展人流增　參展商趁機減價谷銷量　家長狂掃補充練習

新冠肺炎疫情下香港書展一連7天在灣仔會議展覽中心舉行，今日(17日)邁入第3日，正值周末假期人流明顯增多，當中有不少家長帶同子女購買卡通讀本及數學習作等，沒有特意預計花費多與少，直言「睇中就買」；亦有書迷指特意入場購買屬意書籍；有參展商預計今日人流量會較昨日(16日)多約20%，但仍會減價促銷。

參展商中華書局攤位負責人于小姐對今日人流量有信心，認為始終是周末，估計人流量會較昨日多最少10至20%，並希望銷售額能追上前年書展水平，至於銷量方面，她表示今日開始進一步調低書本售價促銷，以吸引讀者買書。

另一參展商Fun to read攤位負責人黃先生指，今年書展受疫情影響，首日人流較往年少30至40%，但昨日和今日人流量已見回升，僅較2019年書展人流量少約5%至10%。他又指，售賣的圖書全已有折扣，最低至2折，故暫未計劃進一步減價促銷。

同場亦有不少市民一家大細到來掃貨，余氏夫婦表示已支持書展多年，而今日是特意前來為小朋友添置兒童啟蒙、卡通等讀本，暫未有預算花費金額，會視乎情況而定，但認為有折扣的書本會較吸引。與家長前來買書的小朋友Owen稱，自己一個上午已購買多本書籍，其中包括卡通讀本及數學習作，對於選擇的書籍非常滿意，其家長補充道，未有預計會買多少本書，直言「總之睇中就會買」。

市民姚先生則表示，今日預計花費約500港元購買小說，尤其偏好天航和金庸的作品，亦會留意是否有合適的金融類書籍，如有屬意的書會即時購買，無論是否有折扣。

此外，日前被香港政研會向國安處舉報，指涉嫌違反國安法的《逆權教師》、《石牆生花 坐監記及其他》等書籍，參展商今日仍繼續將相關書籍放於當眼處售賣，未有收起。