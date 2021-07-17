美就《港區國安法》發商業風險警示　李家超斥危言聳聽

美國政府周五（16日）就香港的商業風險發出警示，提醒美國企業警惕香港實施《港區國安法》後，在香港營商及活動的風險。政務司司長李家超今日(17日)就事件發聲明，強調國安法對社會恢復穩定，國家安全風險受控，維持有利的營商和投資環境發揮關鍵作用，批評美國政府對香港營商環境的無理指控及炒作，純屬無事生非，危言聳聽。

李家超在聲明中表示，《港區國安法》維護香港市民的權利和自由，以及香港特區享有的高度自治，市民不需要如國安法生效前在黑暴下擔心人身安全，並可繼續依法享有其基本權利和自由。

李又批評，美國一再假借保護人權為藉口，肆意利用所謂「制裁」及所謂「商業警告」等堆砌舉措對中國及香港特區進行抹黑及惡意攻擊，完全不符香港社會及營商環境已回復穩定的事實，美國只會再次毀壞自身公信力，最終自食其果。

他最後指出，美方的霸凌行徑顯示本港採取措施維護國家安全極其必要及適切，強調國家安全才是保障香港營商環境的關鍵，特區政府會全面深化落實《港區國安法》，繼續努力鞏固國安法的效果，為國家和特區保駕護航。