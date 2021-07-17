人口普查面談明展開　政府籲允統計員進入住所前核對身分

2021年人口普查將於明日(18日)展開面談訪問階段，至下月4日結束，統計員會2人1組到訪尚未填交問卷的住戶，以搜集所需資料。政府統計處處長陳萃如表示，直至昨日(16日)，共約163萬個住戶已完成問卷，呼籲已收到統計處通知信的住戶盡快使用網上問卷或電話訪問方式填交問卷，以減少面對面接觸。

人口普查在各個地區共設有44個外勤工作站，陳萃如今日到訪灣仔的外勤工作站，了解統計員的工作。她提醒市民，統計員身穿紫色制服，襟前佩戴2021年人口普查襟章，攜帶印有2021年人口普查徽號的紅色文件袋，並帶備由統計處簽發的統計員身份證明書，住戶讓統計員進入住所或向他們提供資料前，應先核實其身分；如有懷疑，可致電普查熱線18 2021，核實統計員身分。

她籲請市民支持人口普查工作，並與統計員通力合作，統計員一般會在星期一至星期日下午一時至晚上十時訪問住戶。市民可致電普查熱線，預約面談訪問時間。她強調，統計處會嚴加保密人口普查搜集得的個別人士及住戶資料，所有資料只用作編製統計數字，不會作其他用途；所有統計員亦已簽署聲明，不會向任何未獲授權人士透露在執行職務期間所得悉的資料，所有問卷亦將在人口普查開始後12個月內銷毀。