下周初有狂風雷暴　熱帶低氣壓醞釀升級料掠過香港

本港近日氣溫炎熱，但即將迎接不穩天氣。天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋將橫過台灣以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向中國東南沿岸一帶。下午4時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在台北之東南偏東約1310公里，預料時速約15公里向西北移動，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。

根據天文台預測路徑，熱帶低氣壓會逐漸增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時145公里，並在下周四在香港東北面超過800公里以外掠過，與香港距離較遠。根據熱帶氣旋路徑概率預報，目前有10至20%機會趨向江蘇、上海一帶，有低於10%機會趨向台灣、福建或廣東。若該熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，負責西北太平洋及南海風暴命名的日本氣象廳，預料會命名為澳門提供的「煙花」。

根據天文台九天天氣預報，南海北部的廣闊低壓區將於未來數天，為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，預測下周一（19日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；周四（22日）吹微風2級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏27至32度。周五（23日）續吹微風2級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱及有煙霞，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏28至33度。