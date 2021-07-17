灣仔茂蘿街7號辦「品味道」展　推廣港式飲食文化

近年港人對古蹟活化保育愈趨重視，前身為「綠屋」的2級歷史建築茂蘿街7號，由市建局管理及營運，而重建活化後大多會用以舉辦不同展覽、表演及工作坊等。有團體今日(17日)在茂蘿街7號舉辦關於港式傳統美食及文化的展覽開幕典禮，以「品味道」為題，向公眾展示本地歷史社區及美食文化特色。

項目由香港賽馬會社區資助計劃及「文化葫蘆」舉辦，當中包括展出推廣有關茶餐廳冰室文化、「一盅兩件」的港式酒樓文化等，期間更有由大專院校學生設計的時裝表演，以及一些展現本地文化的藝術作品。

市建局物業及土地總監藍志光表示，局方為此次活動提供茂蘿街7號的室內及室外空間，相信活動有助推動香港地道文化，而在此2級歷史建築舉行活動，更加演活了保育文化的精髓，加添文化體驗。

前身為戰前樓宇「綠屋」的茂蘿街7號，是位於灣仔區的首個純保育活化項目，於2013年7月啟用。經過保育活化後，該項目保留了樓宇原有的建築元素，例如露台、法式窗戶、欄杆和木樓梯等。而2020至2021年度因新冠肺炎疫情關係，場地需要實施特別安排和社交距離措施，僅舉辦了約60項活動。

而現時市建局於茂蘿街7號進行外牆維修、改善戶外LED照明、維修具歷史價值磚牆等工作，以保養其文物狀態。市建局亦於2021年2月進行了1項顧問研究，以設計思維模式進行了一系列社區參與和研究歷史工作。