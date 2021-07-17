英國移民特許入境安排下周一屆滿　移民顧問：移民查詢大增

香港的移民潮持續，由於英國早前宣布，容許欲移居英國的港人獲批簽證前先抵英的「特許入境安排（Leave Outside the Rules，LOTR）將於下周一（19日）屆滿，往後港人須先獲得英國國民(​海外)護照(BNO)簽證才可移居，近日香港國際機場內，大量前往英國的航班登記櫃位出現「人龍」，大量市民趕在限期屆滿前離境。有移民專家表示，近月查詢BNO簽證的市民較1月增加了約20%，預期情況會持續，又認為LOTR限期屆滿對正在計劃移民的家庭影響不大。

距離限期屆滿的時日漸減，近日香港機場前往英國各地的航班登機櫃位皆「打蛇餅」，不少人一家大小打算移民，亦有人擔心BNO的簽證獲批需時，因此趕「尾班車」赴英。另一方面，雖近日自香港到英國的直航航班仍有機位，但部分時間段的預訂情況緊張。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，近期希望以BNO簽證移民英國的查詢持續增加，單單在其公司，每日平均收到20至30宗查詢，對象以3至4人家庭為主，又指當中大部分查詢的人士打算在今年年尾前離港，當中約50%至60%打算完全變賣在港的資產，舉家到英國發展。問及LOTR的限期屆滿會否加快港人移民的速度，他則表示不少客戶皆會處理好香港的所有事務後再離境，因此較低機會特意為了提早離境而更改機票。

張又認為，英國的生活環境及教育是不少人考慮移民的主因，由於申請BNO簽證後，申請人的子女可在當地享受12年免費教育，因此吸引力甚大。然而，張家禧亦提到，有意申請移民的人士最好在約半年前計劃，以便有充足的時間進行身體檢查、申請簽證、處理資產等，另外計劃移民前亦須要考慮到達當地後小朋友的生活、經濟情況、就業環境等，呼籲有意者多了解當地的資訊。

英國政府去年為合資格申請BNO港人和家屬提供5年居留權，其後只需再居留1年，便可申請為公民，當時亦容許未獲批准簽證的人士以「簽證特許入境許可」形式入境，居留期限為6個月，居英期間可以隨時申請簽證和等候獲批。內政部曾表示，由今年1月31日開始接受合資格港人申請BNO簽證，截至3月31日，共接獲34,300宗申請，20,600宗屬境外申請，其中5,600宗獲批，86%人持有BNO或香港特區護照。