警破元朗和勝和貨櫃屋大麻倉　檢2400萬貨拘一男子

西九龍總區特別職務隊及情報組經深入調查後，發現一個懷疑由黑幫和勝和操控的販毒集團，由外地運入大批大麻花供應本地市場，並以元朗僻靜地點的貨櫃屋作儲存倉庫。警方在今日(17日)展開行動，掩至上址進行突擊搜查，檢獲總值約2,400萬港元的懷疑大麻花，並拘捕一名男子。

西九龍總區反黑組總督察李木易表示，警方掌握相關情報後，今日派員到元朗大旗嶺一個目標貨櫃屋埋伏，期間目睹一名男子在該貨櫃屋出入，遂上前表露身份及截查。警方其後持搜查令將男子押入單位，在當中一個房間內發現12個共裝有221包懷疑大麻花的尼龍袋，檢獲的毒品共重約110公斤、估計市值逾2,400萬港元，同場亦搜出一批可再封膠袋，電子磅等毒品包裝工具。

警方經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓王(58歲)男子，他報稱無業，據悉有黑幫和勝和背景，相信屬販毒集團重要成員，現正被扣留調查。根據目前調查所得，涉案大麻花由美洲運抵本港，估計供應本地市場，毒品由本月初開始存放在貨倉房間，期間全天候緊閉窗戶和打開冷氣，以免單位傳出大麻異味。警方正循毒品流向等方向調查，不排除有更多人被捕。

警方強調會繼續執法打擊相關毒品罪行，重申販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁。